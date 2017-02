Mørkegrøn luksus på væggene

Mørkegrønt er det helt store, når vi taler om vægmaling til boligen. Farven refererer til skoven og vækker en følelse af ro og genkendelighed i os, som gør rummet behageligt at opholde sig ud. Samtidig skaber dens dybde en intim stemning med et strejf af luksus og dekadence – perfekt til stuen og soveværelset. Her får du tips til megatrenden med maling fra Nordsjö, som er let at påføre, langtidsholdbar og sikrer et smukt og professionelt resultat.