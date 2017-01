Mirakuløst kunstværk på havets bund er færdiggjort

Muren er fire meter høj, og de vandrende mennesker ser ud til at blive trukket mod den – som om muren er det eneste logiske mål for dem.

Paradokset er, at rundt om kroppene er det store hav, så de kunne i princippet bevæge sig i alle retninger. Til det siger kunstneren selv til Designboom:

"Muren er monument over det absurde, en dysfunktionel barriere i midten af et gigantisk, flydende 3-dimensionelt rum. Det understreger, at ejerskab og territorier er irrelevante for denne naturlige verden. I en tid med patriotisme og protektionisme skal det minde os om, at man ikke kan eje oceaner, luft, klima eller dyrelivet."