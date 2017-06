Menu kaster nyt lys over sommeren

Socket Occasional Lamp udforsker grænserne mellem minimalistisk skulptur og praktisk dagligdagsgenstand. Den tunge lampe er støbt af messing og perfekt til skrivebordet eller en hyggekrog. Den indsatte stikkontakt kan fjernes, så lampen kan fungere som papirvægt. Norm Architects står bag det geometrisk rene design i ønsket om at nå frem til et maksimal ekspressivitet med bløde, strømlinede former. Lampen er 8 cm høj og 6,5 cm i diameter, og den kan købes for 1.495 kr. hos Room for More.