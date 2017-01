Lækre soveværelser med blottede mursten

Blottede murstensvægge

Har du drømt om, at dit soveværelse skulle være mere end blot et rum du sover i? Og måske haft idéen om, at det skal være et værelse du kan nyde at være i, et værelse som inspirerer dig og et værelse, som har en wow-effekt? Så er du ikke den eneste.

Du kan personliggøre dit soveværelse ved at vælge unikke møbler eller lamper, lave en flot billedvæg eller male rummet i en dominerende farve. Hvis du går efter et råt og upoleret udtryk, så vil en blottet murstensvæg være en ideel løsning.

Du får her et udpluk af lækre soveværelser, som har formået at skabe en hyggelig stemning og rustikt udtryk med blottede mursten.