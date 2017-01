Indret dit hjem i monokrome farver med grafisk interiør

Den grønne omstilling foregår både på et politisk plan og hjemme hos os selv. Grønne planter er fortsat en del af vores bolig, men vi forudser, at klorofyl-farver nu for alvor breder sig til andre dele af interiøret.

Overfladen er fløjlsblød og formerne organiske. De unikke møbler og variationer i overfladerne skaber en spænding i rummet.

Venstre billede: Sofa, Playground, i grøn fløjl, design af Jens Juul Eilersen, fra 21.464 kr., Eilersen. Pude, i velour, 799 kr., Eskeinterior.no. Pude (bagest), 2465 kr., Blåmannmobler.no. Lampe, Luminator, design af Achille Castiglioni, 3800 kr., Flos. Bordet Sintra, i kork og marmor, pris på forespørgsel, Frama. Kande, Hydria, 599 kr., Bolia. Spejl, Circum, 1999 kr., AYTM. I vinduet: Vase, design af Kristin Opem, 10.630 kr., Format.no. Glasflaske, design af Vidar Koksvik, 1125 kr., Norway Designs. Objekt, pris på forespørsel, Frama.

Højre billede: Bord, design af Morten Bo Jensen, fra 19.995 kr., Vipp. Lampe, 30 degree, design Johan van Hengel, 848 kr., Wrong for Hay. Bogstøtte, Rock it, design Gran Studio, 229 kr., Bolia. Hulmaskine, Perforator, 299 kr., blyantspidser, 69 kr., visitkortholder, Starfish, 159 kr., Hay. Lampe, Core Tablelight, design af Runa Klock, 3999 kr., New Works. Termokande, EM77, i farven Pine Green, 449,95 kr., Stelton. 2.