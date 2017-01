Drømmen om zen og salighed

Kan en perfekt siddeplads være et mål i livet? Ja da, sagtens. Vi har alle en drøm om et sted, vi kan trække os tilbage og finde ro - og hvis der oven i købet er involveret en storslået udsigt og pejs, er målet nået.

Se de næsten ophøjede hyggekroge her - de færreste er forundt boliger som disse, men billederne er værd at lade sig rive med af.