Her skal du købe dine møbler

Alt i træ

Trævarefabrikernes Udsalg byder på træmøbler og trævarer til hele hjemmet og er især kendt for ABC-reolen, børnesenge, bogkasser og reolsystemer. Butikskæden har eksisteret i mere end 70 år, og har i dag 10 forretninger fordelt over hele landet.



Der arbejdes med et nogenlunde fast varesortiment, hvilket betyder at stigereolen eller reolsystemet altid kan udbygges og opdateres. Priserne varierer alt efter træsort og behandling, men de fleste produkter fås i prisvenlige varianter.

Se mere på traevare.dk