Guide til stilen - aarhusiansk byhus indrettet af superæstet

ARKITEKTONISK MIKS

Kridhvide, spejlblanke gulve er fundamentet i denne måneds bolig, der består af en nogenlunde ligelig del traditionel herskabelighed med hvidmalede vægge med profillister, felter, fyldningsdøre, rosetter og radiatorskjulere og så et stort åbent loftsrum med fritlagte spær og hanebånd, loft til kip, ovenlysvinduer og dybe karnapper. Vi oplever faktisk to vidt forskellige arkitektoniske stilarter i dette hjem, men farvevalg og interiør i de to dele af lejligheden taler samme sprog og dermed fungerer det.

DET ÅBNE RUM

Når man skal indrette sig i et stort åbent rum kan løse tæpper være med til at markere zoner – fx en zone til spisestue og en zone til sofaer. Man kan vælge, som her, at tæppet kun ligger under spisebordet, alternativt kunne det ligge under hele møblementet. Jeg kan generelt godt lide store tæpper, men flere små er også cool.

KUNST

I et rum med skrå vægge mangler man vægplads til kunst – men hvem kan leve uden kunst? Kunst kan imidlertid være meget andet end vægmalerier. Her har man elegant indrettet sig med en stor sort skulptur, der kommer til at spille en hovedrolle. Keramik og glaskunst er også oplagte emner, hvis man mangler vægplads, men alligevel ønsker at bo med kunst.

KONTRASTER

De hvide rammer er smukke med de sorte møbler, og herligt at køkkenet er gråt. Havde man valgt et traditionelt hvidt køkken havde det været for ordinært. Man skal med andre ord ikke være bange for at placere en del mørke elementer i helt hvide rum. Havde det været mit loftsrum havde jeg ladet spær og hanebånd til at fremstå i det rå gamle træ. Spillet i gammelt tømmer er helt vidunderligt, det fortæller historier og bringer varme.

MALEDE GULVE

Malede gulve er smukke og når de fremstår spejlblanke som her så lysner de også godt op i rummet. Man kan også vælge at male sine gulve i en helt mat finish for et mere intenst og dybt udtryk – dette er særligt effektfuldt, hvis man vælger at male sine gulve i en farve. Malede gulve er faktisk også lette at holde. Man vasker dem med Ajax og det kræver absolut ingen knofedt. Selvfølgelig kommer der hurtigt slidmærker og afskalninger, - men jo bedre gulvet er forberedt til maling jo bedre og mere holdbart bliver resultatet. Og så plejer jeg i øvrigt at sige, at clue’et til smukke malede trægulve, er at male dem hvert andet år.