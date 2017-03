Forkæl dine vægge med maling fra Nordsjö

Foråret handler om fornyelse – naturligvis også i boligen. En simpel metode med stor effekt er nye farver på væggene. Og med maling fra Nordsjö kan du endda slippe for at hyre en maler til at gøre arbejdet for dig. Den allergivenlige maling giver nemt et professionelt langtidsholdbart resultat, så du kan gøre det hele på én dag. Din eneste udfordring bliver nok i virkeligheden at vælge den rigtige farve til det rigtige sted. Her får du en kvikguide til begge dele: