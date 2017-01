Fascinationen af West Germany-keramik er fundet frem igen

De skraldgriner – for den fælles passion for keramik har givet dem morsomme oplevelser. Som da den ene stod på et loppemarked i Døllefjelde Musse, og hun havde sendt en stråmand ud for at købe en særlig flot vase, hun havde spottet på markedet.

Sælgeren sagde, at han ikke ville gå ned i pris, for der var jo en eller anden dame som opkøbte alt West Germany-keramik, og derfor var priserne jo gået voldsomt i vejret.

Den dame var hende selv, billedkunstneren Mette Petri. Sammen med vennen designer Bertel Bjerre deler de begejstringen for det farvestrålende og her kommer jeg-vaser.

Vi bad dem om at vælge deres egne favoritter lige nu, og til venstre ses Mettes mere sarte udvalg, mens Bertels kraftige knaldorange ses med mønstre a la finske Marimekko.

Går man tæt på dekorationerne, bliver man overrasket over, hvor detaljerige de er, og sætter man mange sammen, sker der noget interessant for øjet.