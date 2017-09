Familien flyttede til Toscana for at leve mad-drømmen ud

Kærlighed på italiensk

Anna har altid været vild med Italien og især Toscana, så det var en drøm der gik i opfyldelse, da familien flyttede.

- Min mand Morten skulle dog lige overbevises om, at vi kunne falde til i Italien. Folk har ikke så travlt hernede. Det skal man altså lige vende sig til, når man kommer fra en travl hverdag i Danmark. Vi kunne heller ikke andet italiensk end 'ciao', 'si' og 'arriverderci'. Vi havde nok haft godt af en tur på sprogskole, griner Anna.

Familien tæller ud over Anna og Morten også børnene Carl Frederik på ni år, Leonora på seks og Elisabeth på to. Så der er nok at se til i hverdagen.

- Made by Mama startede som et hobbyprojekt for mig, men det bliver større og større. Vi får flere og flere produkter i webshoppen, og det er blevet en passion på fuldtid. Så jeg involverer børnene så meget som muligt. I Italien er der ingen SFO efter skole, så ungerne er mere hjemme end i Danmark. De hjælper lidt til i firmaet, for eksempel med at pakke varer ud - og de synes, det er sjovt at være med, siger Anna.