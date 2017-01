Få BO BEDREs designplakat 2017 gratis

Monokromt farveskema

Den monokrome kunststil dukkede op med Klein og hans ensfarvede lærreder i 1955, der vakte stor opsigt, og den monokrome stil ses fortsat i dag.

Stilarten er kendetegnet af et monokromt farveskema, der tager udgangspunkt i én enkelt farve, men i flere grader af ‘lightness’, som skaber et tone-i-tone look og et roligt udtryk.