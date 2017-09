Massimo Losa Ghinis klassiske stol fra Big Mama-serien, tegnet i 1992. Fra 34.400 kr., imagecollection.dk.

Stilen underbygges af handskeblødt læder eller polster med taktile og varme overflader som fx velour i varme farver, inspireret af ædelsten og uspoleret natur. Stolene er ikke nødvendigvis store, men de får lov til at svulme – også på de indre linjer. De puster sig lidt op, og selv de kubistiske eksemplarer forsøger at sprænge den stringente ramme. Når de frodige former skal holdes en smule i skak, sker det meget dekorativt med remme, reb og bælter, som føjer en ny modernitet og en klædelig dynamik til den ellers trinde stil.

Frodigheden fremkommer ikke kun ved at putte ekstra fyld i sæde, ryg og hynder. Designerne arbejder også med skæve linjer, stikninger, keder og syninger, materialemiks og tekstiler med farver i kontrast for at understrege de yppige former. Løse hynder og masser af puder er markører for stilen. Til den perfekte rede høre også integrerede borde, hylder og sadeltasker, hvor man kan gemme strikketøjet, opbevare avisen eller tabletten og stille tekruset.