Disse trends skal du gå efter i 2017

Trends i 2017

Et nyt år begynder. Betyder det så, at alting ændrer sig? Nej. Vi swirper ikke gennem trendene. Meget af det, vi har set i 2016, fortsætter i 2017, men der adderes selvfølgelig nyt. Helt generelt: Verden bliver endnu-endnu mindre. Vi mødes i communities på tværs af alle skel. Det handler mere om, hvad vi kan lide, end om, hvem vi er.

Grænserne brydes mere og mere ned. Det handler om kvalitet, om at gøre sig umage, og om ærlighed, dannelse og substans. Om at leve og forbruge endnu mere bevidst. Vælge mindre og med mere omtanke. Og om at dele. Og så kommer vi altså ikke uden om hyggen. Et af de mest populære nye ord i udlandet – men et ord, der bor i os danskere som noget helt naturligt og implicit.

Hyggen er blevet et brand, en eksportvare og en oplevelse, der kan sælges. København, eller rettere Copenhagen, er også blevet et brand på linje med Made in Denmark. Vores livsstil sender ekkoer ud i verden, og når amerikanerne søger efter hoteller i dag, er et af de mest brugte søgeord "hygge". Vi er en af de allerstørste trends, os danskere. Vores æstetik, vores møbler, vores design, vores mad, vores værdier og både emotionelle og rationelle syn på livet.

Men der er naturligvis nogle andre strømninger, som vi også viser her. Og hvordan ser det moderne, danske hjem så ud i 2017? Det er eklektisk og autentisk, komplekst og dekorativt. Fyldt med mange stilperioder og mange stilretninger. Det er summen af dit liv. Det er uperfekt, og mere stilskabende end stilrent.