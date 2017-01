Dette kan du gøre for at undgå brune avocadoer

Test: Hakkede rødløg, citronsaft, olivenolie, isbad ...

Man placerer avocadoen i en beholder med hakkede rødlæg

Avocadoen pensles med citronsaft

Pensling med olivenolie, ekstra jomfru

Kog de halve avocadoer i et minut og smid dem i isbad

Pensling med kokosolie

Skær skrællen af avocadoen, skyl den under koldt vand, og læg den på et stykke køkkenrulle i fire timer.



Vi indrømmer – dette er et såkaldt 'first world problem', men ikke desto mindre optager det mange af os, der elsker avocadoer: Hvordan bevarer man avocadokødets dejlige grønne farve, når den er skåret over og skal bruges igen senere? Food 52 er et madsite, som er gået videnskabeligt til sagen med en meget grundig test af forskellige tricks, som internettet kunne diske op medHer er de metoder, som er afprøvet :

Og resultatet:

Resultatet er ... lidt forstemmende, især for alle jer, der er faldet for internettets overflod af tips og tricks: De metoder, som virkede bedst, rødløg og citronjuice, var stadig ringere end den ultimative: Gør intet!Det allerbedste råd, vi kan give, er at lade avocadoen være i fred i en lukket beholder, indtil den skal bruges.Læs mere om de forkellige eksperimenter her