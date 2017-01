Brugte designermøbler: Tjen formuer på auktion som køber - ikke som sælger

Ekspertens kyniske vurdering

Når man spørger Peter Kjelgaard om, hvad der er værdi i at sælge for tiden, starter han et andet sted. Nemlig med at forklare, hvad det helt overordnet vil sige at være en vurderingsekspert i et auktionshus.

- "Det, der er vores primære opgave, er at sætte en værdi på principielt alt, der kan sælges, og der er vi ret kyniske. Vi vurderer tingene til, hvad folk faktisk vil betale for det, når alt snak er sorteret fra, og når alle tanker om, hvor meget den har kostet som ny, også er sorteret fra."

- "Så at købe og sælge på auktion, det er et meget kontant og ærligt marked, hvor alle illusioner bliver fjernet fra det, man køber. Det skal forstås i den forstand, at det, der er efterspørgsel efter, det kan du få en god pris for. Det, der ikke er efterspørgsel efter, det kan derimod - uagtet af hvad det har kostet som ny - principielt koste NUL!"

- "Det kan nogle gange være svært at forstå for nogle folk, når de kommer med noget, de har købt i midten af 90’erne til langt over 100.000 kroner. Så siger jeg: ja, det kan I få 2.000 kroner. Så tror de i nogle tilfælde, at jeg må være gal. Men problemet er, at det er jeg ikke. Jeg er bare den eneste der tør sige sandheden. “