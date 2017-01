8 små og store tricks til lydisolering af dit hjem

Kontrolleret støj kan være en sjov ting, når den kan reguleres ved at skrue op og ned på en volumeknap på anlægget. Støj er er knapt så muntert, hvis det er en vedblivende plage inde fra naboen, ude fra gaden eller oppe fra DC9'eren i luften.

Støj behøver dog ikke bare at være noget, man er nødt til at leve med. Der findes små og store tricks, der kan afhjælpe genen udefra - eller indefra, hvis det er dig, der gerne vil vise hensyn over for naboen. Her er 8 små og store tricks til at lydisolere din bolig.

1. Bogreoler som lydisolering

Gode nyheder for bogorme! Hvis du da ikke allerede viste det, så er en bogreol fra gulv til loft tætpakket med bøger perfekt til at lydisolere et rum.

Hvis din bogsamling også skal tjene akustiske formål, skal du så vidt muligt undgå lufthuller i reolen med keramik og andre pyntegenstande. Disse helligdage i bogmuren vil tjene som smuthuller for støjen.