8 hjem med smarte opbevaringsmuligheder

Så nemt kan du gemme dine køkkenmaskiner væk

I et drømmehuset nord for København er der et hav af gode opbevaringsmuligheder.

En ting vi alle kender til, er mangel på opbevaringsplads til vores køkkenmaskiner. I dette hjem har familien fået lavet et stort skab i deres køkken, som gemmer på køkkenmaskinerne, samtidig med at du nemt kan benytte dig af dem. Det eneste du skal gøre, er at åbne lågerne til skabet, hvori dine køkkenmaskiner står. Denne måde at opbevare sine køkkenmaskiner på ses mere og mere. Du skal være opmærksom på at have nok el-stik inde i skabet, så dine køkkenmaskiner har mulighed for at blive sat til, mens de stadig står i skabet.



