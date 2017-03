5 indretningstips til den perfekte garderobe

3. Opbevaring, opbevaring, opbevaring

Når du indretter dit klædeskab eller garderobe, så tænk i optimal opbevaring. Bøjlestænger er ikke altid nok, så tilføj hylder, skuffer og andre lette opbevaringsløsninger. Det er nemlig ikke alt tøj, der har godt af at blive hængt på bøjler - for at passe bedst på dine striktrøjer og undgå at de mister formen er det bedst at folde dem sammen og lægge dem på hylder. Med mange muligheder for opbevaring af ting som accessories og undertøj, er det også lettere at undgå en rodet garderobe.