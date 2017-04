4 ting i boligen du sagtens kan smide i vaskemaskinen

1. Silke

Sengetøj i silke er super populært i øjeblikket - især blandt kvinder - fordi silkens bløde overflade gør, at din hud ikke gnider mod stoffet i løbet af natten, som den fx gør ved et pudebetræk i bomuld. Dermed kan du mindske fine rynker i ansigtet og få et blødere hår. Silke kan dog være besværligt at holde pænt, fordi det traditionelt set anbefales at vaske i hånden.

Dog findes der i dag vaskemaskiner og tørretumblere, der med et specielt vaskeprogram passer godt på silken, så det bliver let at vaske uden bekymringer og holder sig smukt vask efter vask.

AEG har med deres 8000 serie gjort det muligt at vaske og tørre selv de mest sarte materialer i maskinen.