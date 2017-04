3 vilde luksusdestinationer til sommerferien

Er du til spa, massage og livlige sportsaktiviteter, er det smukke JW Marriott Khao Lak Resort & Spa noget for dig. Hotellet har desuden en del restauranter at vælge i mellem, så her kan du vælge mellem thailandsk, japansk og sydeuropæisk mad.

Med sine smukke omgivelser og sin private strand, indbyder hotellet til en romanstiske rejse for to, hvor der er tid til fordybelse. Dog er der masser af aktiviteter for både børn og teenagere, så hvis hele familien skal afsted, er det også et godt valg.

