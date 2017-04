3 vaskevaner du skal ændre i 2017

Kan du huske, første gang du selv vaskede tøj? Formentlig gjorde du det ikke alene - 70 procent af os arver nemlig vores vaskevaner fra vores forældre. Og de har arvet deres vaskevaner fra deres forældre. Det betyder, at vi på nogle punkter stadig vasker, som vi gjorde i 50-erne.

Det er på tide at se på tøjvask med nye øjne. Et par små ændringer i dine vaskevaner kan have stor betydning for både holdbarheden af dit tøj og gøre en stor forskel for miljøet.