10 klassiske Kay Bojesen-favoritter

Kay Bojesens rangle fra 1932 er ideel som dåbs- eller barselsgave. Dimensionerne er skabt til en lille barnehånd, og kuglen i midten kan snurre rundt og skubbes fra side til side. Ranglen var den første klassiske legegenstand, Bojesen tegnede, og den er skabt i umalet træ for at give et friere spil til fantasien.