10 billeder du skal tage i 2017

8: Rod Fai Market i Bangkok

Det farverige natmarked står i skarp kontrast til det mørkere Bangkok i baggrunden, hvilket giver den perfekte kulisse for et smukt billede. På markedet, der har åben til midnat, kan man købe alt fra moderne design, cool vintage og klassiske souvenirs, så det er også værd at besøge, når du har taget dit foto. Tag billede, når solen er ved at gå ned i baggrunden for at få den fulde effekt af de lysende små telte. Læs mere om Bangkok her. Lokation: Rod Fai Market, Srinakarin Road, Soi 51, Bangkok.