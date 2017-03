10 af de smukkeste gader i verden

2. San Francisco, Lombard Street

Gaden Lombard i San Francisco har en finurlig facon. Vejen er snoet fra top til bund, og blev i 1922 designet for at få bilerne til at køre langsommere ned af bakken. Mange turister valfarter til gaden for at se biler køre ned gennem den flotte og blomsterrige, snoede vej.