Den perfekte køkkenoplevelse

Forestil dig, at du placerer tre tomater på bordpladen i dit køkken. I fremtiden. Det er ikke et helt normalt køkkenbord. Måske er det en slags stilfuld hybrid mellem en iPad, kogezone og håndvask, der kan inspirere dig til den helt rigtige opskrift, tilberede maden, sende en sms til gæsterne om spisetiden – og meget mere...

Teknologien er utvivlsomt blandt de største tendenser på køkkenfronten, hvis du spørger den internationale designscene – og den vil kun blive større. Faktisk kan du allerede betjene de nye stilrene hvidevarer fra Siemens via den smarte app Home Connect, som både gør madlavningen nemmere og livet uden for køkkenet mere fleksibelt. Start for eksempel indbygningsovnen på vej hjem fra fitnesscentret via din smartphone, og kom hjem til et perfekt madresultat.



“Vi vil overlade mere til maskinerne i fremtidens køkken. De muligheder, som Siemens Home Connect tilbyder nu, giver god mening,” fortæller den 34-årige madblogger Thomas Alcayaga fra MadetMere.