En nyfortolket klassiker

Pynt bordet med den flotte klassiker fra Kähler. De ikoniske striber fås nu i en fin stålblå farve. Serien rummer fire forskellige vaser, tre lysestager, to skåle og et fad. Så der er noget at se frem til ved lanceringen til efteråret 2017.

Kan købes fra 149,95 kr., Kähler.