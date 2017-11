Få inspiration til det fineste julepynt

En H.C. Andersen jul

Historien om ophavsmanden til verdens første flettede julehjerte formodes at tilhøre en forfatter og digter med rødder i den danske andedam – nemlig H.C. Andersen. Det her er et julehjerte i XL fra Nordahl Andersen med H.C. Andersen Home som producent. Et hjerte i forgyldt messing og i samspil med rødt filtindsats og bånd.

Vejledende pris: 1.650 kr.