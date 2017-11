5 små juledekorationer, som spreder en skøn duft

Duft af granskov

Ligesom de øvrige fund fra skovbunden er gran også en essentiel del af julen. I begyndelsen af december er det for mange mennesker for tidligt, at fælde juletræ – men derfor skal man ikke snydes for granduften. Grene af gran kan både købes i supermarkeder eller findes i skoven, og kan arrangeres simpelt i en vase for sig selv, eller formes til en krans eller buket.