Når et vinkelkøkken er den bedste løsning

Kære Randi.

Jeres nuværende indretning med de to parallelle arbejdsborde har jo været helt fornuftig, da der er god plads omkring både køkkenets arbejdszoner og spisebord. Man kan så sige at køkkenopstillingen har låst mulighederne for at placere spisebordet, ligesom der er vel mange udgange fra rummet.

I det nye køkken kunne jeg godt tænke mig en større fleksibilitet, og det kan I få ved at indrette et vinkelkøkken, så spisebordet kan placeres lige ud for havedørene så alle kan kikke ud i haven, - eller bordet vendes så det står som i jeres nuværende indretning.

Vinkelkøkkenet kan indrettes ved at I blænder den ene skydedørsudgang. Det giver jer en lidt længere tur med kartoflerne ud til terrassen i hjørnet men det giver et smukt rum med symmetri omkring have- fløjdørene.

Hvis I synes, kan I få lavet et bredere skydedørsparti med en glasdør, så der kommer endnu bedre kontakt fra entré til køkken-alrum.

Den lille hverdags spiseplads skal underspilles så længe I har så stort et bord stående i rummet, og de to siddepladser skal have forskellig karakter. Jeg foreslår derfor at I laver et hjørne i forlængelse af køkkenet med en fast bænk, bord og to stole. De to stole bruges selvfølgelig ved det store bord, når I skal være mange der.

Bedste hilsener Lone