Trommesæt i stuen – kan det lade sig gøre?

Jeg har set mange af dine råd og tips og er imponeret over dine mange gode løsningsforslag. Og da jeg selv står for at flytte i noget mindre, håber jeg at kunne få et godt råd vedrørende indretning.

Jeg står for at skulle flytte fra hus til rækkehus (på 125 kvm) med mine 2 piger på hhv. 11 og 13 år. Rækkehuset er umiddelbart fint indrettet (se vedhæftede plantegning). Værelserne ovenpå regner jeg med, at vi fordeler med ét til hver.

Men min største udfordring er, at pigerne spiller musik - og i det omfang, vi ikke forstyrrer for meget, vil jeg stadig gerne have, at de har mulighed for det. Men der er ikke nok rum til et musikrum, så det må foregår i stuen tænker jeg.

Der skal derfor gerne være plads til et klaver (alm. størrelse) og et mindre trommesæt (det står på et 140x140 tæppe). Af øvrige møbler i stuen/alrum skal der være et spisebord (vores nuværende er 90x200), en sofa, vi kan flyde lidt i (er ikke købt), gerne en bogreol (vi har både 2 kvadrater på 75x75 + 1/2 af samme, samt en “ståreol" 90 bred 200 høj, muligvis kan noget være på repos), fjernsynsskærm, som kan hænge, men må meget gerne stå på nuværende tv-møbel, der er 150 cm bredt. Og så skal vi have et anlæg med højttalere, som vi endnu ikke har købt, så det kan tilpasses. Mange ønsker på en gang – kan det mon lade sig gøre?

Karin.