Sådan udnytter du din stue optimalt

Kære Anne.

Jeg synes at du har placeret dine møbler helt fint i forhold til dagslys og rummets størrelse og ganglinjer: Spisebordet i hjørnet ud for vinduet, hvor man er mest aktiv omkring spisning, pc og læsning og sofaen inderst, hvor man har lyst til at putte sig i hjørnet.

Jeg har intet at sætte på dine møbler (du kan altid male træbordet, hvis du vil have mere drama), men jeg vil foreslå dig at skifte gulvtæppet til et, der er meget lysere og bedre passer til din alder. Det kunne være et råhvidt berbertæppe med de tynde sorte vævede streger i, som er meget oppe i tiden lige nu. De fås til en fornuftig pris på f.eks. ellos.dk.

Dine to træreoler hænger til gengæld og stritter på væggen, sådan som du har placeret dem oven på hinanden, uden forbindelse til hverken hjørne eller sofa.

Jeg foreslår at du køber to mere, så du kan hænge dem på hele væggen fra hjørnet og hen til døren, så du får en lang, rolig reolvæg med plads til lamper, planter og nips og med en god væg over til diverse billeder. Monter reolerne, så de max hænger med overkant 90 cm over gulvet.

Det kommende klaver placerer du så imellem vinduesfacaden og sofaen.

Husk spisebordslampe og gerne lamper på klaver og reol, så du ikke har nogen sorte hjørner.

En enkelt malet væg, er en god idé i et så velbelyst rum og det kan både være væggen bagved sofaen, men også reolvæggen vil være flot med en farve. Med de møbler og overflader du har, kan det være en grårosa (nude), men også mere dramatisk grå med en anelse grøn. Det kan være du kan hente en farve i et af dine billeder.

Mange hilsener Lone