Sådan indretter du pænt med højtalere i din stue

Kære Dag,

Det er en god idé at samle de forskellige funktioner lidt tydeligere, end du gør i dag.

Det giver ro i stuen hvis du placerer lænestol- og sofagruppen, så den vender ryggen til stuens ganglinje fra trapperum til køkken.

Den nye hylde bagved sofaen giver dels sofaen noget at stå opad, så den lille mur- ende ikke stikker frem og generer møbleringen og dels giver den mulighed for at stille de mindste forstærkere lidt af vejen under den, mens du får plads til lampe, nips og billeder på væggen ovenover.

Se på snittet, hvordan hylden skal flugte med sofaens ryg i højden.

Den højeste forstærker kan desværre ikke sådan gemmes væk, så den må blive stående bagved døren til gangen. På modsatte væg stilles det lave tv-møbel med fjernsyn.

Guitar-stolen flyttes alt efter, hvor den skal bruges - til guitarspil eller som ekstra stol ved sofaen.

Dit spisebord står i dag klemt op imod facaden og det synes jeg, du skal flytte ud på gulvet, så man kan komme omkring det på begge sider. Det er meget smukkere og der er stadig god plads til at komme omkring til havedøren.

Når du flytter bordet, kan du også tillade dig at det er lidt større - det viste er 180 cm langt.

Din hvide kommode er kommet ud i trapperummet og der er i stedet kommet nye reoler til. 4 bogkasser á 70 x 70 x 35 cm plus en halv på 35 x 70 x 35 cm, der placeres på væggen under det højtsiddende vindue.

Du mangler nu at finde en fast vægplads til dine guitarer, for de skal op at hænge så de ikke får stuen til at virke rodet, når de står på gulvet. De kan hænge på væggen ind mod køkkenet eller på begge sider af det højtsiddende vindue.

Mange hilsener Lone