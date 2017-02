Sådan får du plads til tv-hygge i en stue med karnap

Hej Lærke,

Det er et smukt, velbelyst rum og jeg er enig med dig i at karnappen skal holdes fri, da det er et stort aktiv at kunne komme nær lyset. Jeg synes dog godt at I kan overveje at få sat en lidt dybere vinduesplade i ( karm), så der kan stå en lampe og andet godt kram uden at tage lys og luft fra rummet. Den vil samtidig virke som radiatorskjuler uden at tage varmen fra rummet.

Jeg vil foreslå at I møblerer siddepladserne som vist med sofaen ud for det andet vindue og giver plads til en række hylder eller lave reoler på endevæggen. I har reelt ikke ret meget vægplads at gøre godt med på grund af vinduer og bred åbning til spisestue, så her er der fin mulighed for at få etableret nogle meter bøger, med god vægplads over til billeder.

Fladskærmen kan således placeres overfor og de to ”løse” lænestole stilles med den ene ved sofaen og karnappen mens den anden kan stå i sit eget lidt fredeligere hjørne og flyttes hen til de andre, når I er mange.

De bedste hilsener Lone