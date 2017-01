Sådan får du plads til en spiseplads i det smalle køkken

Vi kommer til at mangle et værelse inden alt for længe, så vores to børn kan få hver deres, og i den forbindelse påtænker vi at modernisere vores køkken i håbet om at få plads til at spise derude. Vi er dog meget i tvivl om der kan blive plads nok, da rummet godt nok er langt men kun 315 cm bredt, og vi kender jo dine målangivelser fra tidligere indlæg, omkring pladsforbrug omkring et spisebord, så måske kommer det til at knibe?

Bedste efterjulehilsener fra Fam. Mikkelsen