Sådan får du et hjem med plads til den store familie

Kære Lone,

Jeg har fulgt dig og alle dine gode indretnings- og ombygningsforslag længe, og nu har vi endelig fået købt huset, så nu er det os der står midt i indretnings- og renoveringsforvirring.

Vi er en stor familie på 2 voksne og 4 børn i alderen 3-8 (vi har 2 hver).

Da vi skal være mange i fællesrummet, ønsker vi at gøre det større ved at inddrage en gammel entre og et værelse. Køkkenet skal alligevel udskiftes, da det slet ikke passer til vores smag.

Vi kunne rigtig godt tænke os at få gode råd til indretning af stue/køkken/spisestue, som alt sammen skal være i et rum. Det er endnu uvist om vi lader udestuen overleve.

Vores tanke er umiddelbart at nedlægge de vægge vi har farvet gule og opføre vægge, der hvor vi har tegnet med rødt (væggene er ikke bærende). Vi har dog meget svært ved at se os ud af indretningen i det meget store rum efterfølgende, og kunne virkelig godt bruge nogle gode råd. Det er et hus fra 1970.

Mange venlige hilsner fra Søren og Kirstine