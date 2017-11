Ombygning af etplanshus

Kære Anna.

Tillykke med huset,- I kommer da til at hygge jer med al den plads og det gode dagslys.

Jeres eget forslag med at få etableret det tredje værelse ved at fjerne depotet er rigtig fin.

Jeres køkkenindretning er også på plads,- blot skal I måske vende bryggersdøren så den ikke går ud i køkkenet men indad i bryggerset, ligesom den anden bryggersdør til stuen selvfølgelig skal blændes.

Med hensyn til entré og badeværelse, så synes jeg jo at I skal tænke lidt ”større” her; Jeres gæster skal ikke have adgang til jeres bad, men bruge badeværelset i børneafdelingen, så jeres eget bad kan indrettes med én adgang fra jeres master bedroom,- det vil føles virkelig skønt. Når I blænder døren fra entreen slipper I også for alle de små ”mellemrum”, som ikke udnytter pladsen til noget. Hele arealet går nu til badeværelset, der kan indrettes generøst med vaskebord med to vaske, en stor bruseniche og et badekar. I entreen giver det jer en dobbelt så lang skabsniche til overtøj og sko. Og som vist på tegningen kan I øge dørbredden til alrummet med en glasdør, så I forstærker flowet igennem huset.

Soveværelset ville jeg indrette som et stort rum, igen for at få det bedste ud af de skønne m2, og indrette en skabsafdeling med 8 skabe ryg mod ryg, som lyset kan passere hen over, så I får glæde af lyset fra både vindue og gavlens vindue og dør.

Jeg har angivet to sengeplaceringer, så I kan se hvor meget den fylder.