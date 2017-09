Kære Sabine.

Jeg har tegnet et par forskellige indretninger af det lille værelse, som kræver lidt forskelligt af jer mht. økonomi og tid, men I kan jo plukke i ideerne og tage det lidt hen ad vejen.

Forslag B er det enkleste; Her afmonterer I skabslågerne, gør skabet fint indvendigt med maling eller tapet og monterer to nye bøjlestænger, hvor tøjet hænger synligt og er nemt at få fat i selvom den nye seng står delvist ind foran.

Til alt det andet tøj anskaffer I en kommode med skuffer. Bagved døren er der plads til en høj reol og i forlængelse af den placerer I et skrivebord med et par hylder over, i samme dybde som reolen. Det giver rigtig god plads til bøger, m.m.. og så er der stadig godt med gulvplads tilbage i værelset, ligesom vinduet ikke spærres af møbler.

Forslag C bevarer det indbyggede skab men døren rykkes 95 cm, så der bliver plads til sengen bag døren. Det giver skrivebordsplads i det modsatte hjørne og plads til en høj reol imellem dør og skab.

I Forslag D er døren også rykket men kun 65 cm, så der kan blive plads til både skab og skrivebord bagved døren. Skabsnichen er også ændret, hvor lågerne er fjernet, der er malet eller tapetseret indvendigt og så er der sat hylder op i nichen, hvor den nederste i højden flugter med sengemadrassen, så den fungerer som sengebord med plads til lampe, m.m.. Her er der også plads til en lav reol og en lille lænestol.

Mange hilsener og tillykke med fødselsdagen, Lone.