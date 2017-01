Når sofaområdet skal være ideelt til gæster

Kære Lene.

Det er begrænset hvad der kan fyldes på i den ret smalle opholdsdel af stuen, med de kun 295 cm bredde. Når du så oveni gerne vil have døren genåbnet for et bedre lys i gangen, så spidser det lidt til med muligheder.

Jeg skal ikke vurdere om du skal renovere de gamle lædermøbler, - de kunne komme ned og stå i pejse/tv stuen og få nyt liv der, men i opholdsstuen opfylder de ikke de krav du har til funktion, nemlig at der skal være plads til 6- 8 personer. Den lave briks bruger du til overnattende gæster, så den vil jeg foreslå at du flytter hen i spiseafdelingen under vinduet med en god læselampe og rykker spisebordet lidt nedad mod haveudgangen.

Hvis jeg skal føje dig og både åbne døren OG undgå en vinkelmøblering, så er der kun tilbage at placere to sofaer overfor hinanden og de må max være 85 cm dybe. Det giver et friareal imellem dem på 125 cm, fint til at passere på og fint til at stille småborde på når I skal bænkes til kaffe og G&T. Montanareolerne deles op i to moduler med to i hver og hænges dels i hjørnet af sofastuen og dels imellem brændeovn og dør til pejsestue.

Hvis jeg skal komme med et alternativ, så kan man bevare den blændede dør og placere to sofaer i vinkel, så der også bliver plads til bord og en lænestol. Montana´erne placeres som en halvhøj reol, to x to ved siden af dør til pejsestue.



Venlig hilsen Lone