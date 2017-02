Når der pludselig er mangel på plads i 70'er villaen

Akut behov for hjælp med plads!

Vi er en familie på fem, der købte vores 70'er villa, da vi ventede vores først barn. Huset var i første omgang var tænkt som et begynderhus, inden vi skulle bygge.

Nu har vi boet i huset i 12 år og er ret glade for det, men børnene er blevet større (11,10 og 8 år) og har behov for mere plads.

Vi har derfor behov for hjælp til at finde ud af en løsning hvor vi kan opnå følgende:

Større børneværelser og bedre udnyttelse af vores kvadratmeter.

Kontormulighed - gerne i nærheden af køkken alrum, men også gerne, så man kan sidde lidt i fred.

Vi har pt et køkken-alrum, som passer fint i det daglige, men som er lige småt nok, når vi har gæster. Selve køkkenet er dog også ret småt, så når vi er mange i køkkenet bliver det meget trængt.

Vi er derfor ude i en løsning hvor, når nu vi alligevel skal hen og lave om, at vi så måske lige så godt kan ændre køkkenet også, samt få udnyttet multirummet bedre i vores hverdag. Vi har snakket om at lægge væggen ned mellem køkken og multirum. Samtidig er vi lidt i et dilemma, idet vi er glade for at kunne lukke af, når børnene har venner med hjem, hvor vi så kan lukke lidt af for larmen. Til dagligt anvender vi sjældent multi-rummet andet end til kontor (da jeg arbejder hjemmefra)

Det skal siges, at vi er glade for vores store stue og vil derfor helst undgå at inddrage den.

Vi vil rigtig, rigtig gerne have jeres hjælp, da vi har haft disse planer i snart mange år, men løber hovedet mod en mur, i forhold til optimal udnyttelse af rummene. Vi er både interesseret i en løsning der kræver tilbygning, men også løsninger inden for de eksisterende mure.

Glæder os til at høre fra jer og håber virkelig at I vil hjælpe os.

Med venlig hilsen Familien Skipper