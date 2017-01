Når den eneste løsning er at flytte køkkenet ...

Hej Lone,

Jeg er så heldig at have købt en andelsbolig i en ældre bygning fra ca. 1900. Køkkenet trænger til udskiftning og i den forbindelse tænkte jeg, at det var godt at få rystet posen, da der er nogle ting ved rumfordelingen, som ikke er optimal.

De to børneværelser er pt lavet af forrige lejer med en tynd skillevæg med vinduer øverst (der ikke kan åbnes). Det vil sige børneværelset tættest på køkkenet kan ikke luftes ud, og al køkken-os ender desværre i det forholdsvis mørke børneværelse. Der er også meget lydt mellem de to børneværelser, så det ikke er helt holdbart på sigt med to kommende teenagebørn også pga. manglende privatliv, da de indbyggede højsenge giver frit udsyn til hinandens værelser og seng.

Det har været hyggeligt for børnene indtil videre, men jeg oplever, at de ikke er så vilde med at sove højt i rummet blandt andet på grund af varmen. Derfor ville jeg gerne have to større og reelle børneværelser på sigt med et vindue til udluftning.

Alle stuer og det ene børneværelse har vandudsigt og sol fra formiddag til aften. Det er skønt, men der er også meget liv ved havnefronten, og derfor skal forældresoveværelset helst være mod gården og væk fra gaden på grund af støj.

Den store spisestue bruger vi stort set aldrig, kun på dage med mange spisende gæster. Men jeg holder utroligt meget af de tre stuer en suite; det giver en fornemmelse af en stor lys lejlighed, hvor alle døre altid står åbne. Vi bruger de to andre stuer meget.

Kunne man inddrage køkkenet som et værelse og evt. blænde køkkentrappedøren? Vi bor på 1. sal (er det lovligt?) Og giver det mening at lave et køkkenalrum i spisestuen? Eller er det for bøvlet på grund af afstand til afløb og så videre til toilettet?

Jeg bliver altid positivt overrasket, når jeg læser dine forslag, så derfor håber jeg, at du vil komme med et bud på hvordan vores lejlighed kan blive endnu mere skøn og funktionel.

Mvh Anne T