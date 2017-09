Køkken med mere dagslys

Jeg har måttet forkorte dit brev væsentligt, så jeg koncentrerer mig om køkkenet og mulighederne for at lysne jeres stuer og få pladsen bedre fordelt.

For mig falder det mest naturligt i forhold til dagen og lysets rytme at der er et godt dagslys omkring køkken og spisebord, mens sofaafdeling med hygge og tv bedre kan tåle lidt mere mørke. Vi bruger så mange timer ved spisebordet både morgen og aften og til mange forskellige sysler, så der er det rart med plads og luft.

Jeg vil foreslå at I åbner køkkenet delvist ud mod stuen mod syd-vest, som vist med mur til loft i hjørnet bagved de 2 højskabe og derefter en brystningsmur i højde med bordpladen, så dagslyset kommer på tværs af huset. Det giver jer et godt arbejdskøkken med rigtig god kontakt til dem, der sidder ved bordet.

Ved at lukke imellem køkken og den oprindelige spisestue, får I en væg til at indrette jeres kogesektion opad. Hjørnet med afvandingsrøret bevares og I kan så vælge at lade det nye køkkenloft stå i gips mens I bevarer trælofterne i stuerne. Vælger I at male listelofterne, skal de omtalte messingskruer fjernes da det aldrig kan blive pænt at male hen over dem.