Indretning: Familie får hjælp med pladsproblemer

Kære Line.

Umiddelbart ligner huset en fornuftig bungalow-type, da værelserne i kælderetagen er store og luftige med vinduer så der både er dagslys og ordentlige udluftningsmuligheder.

Blot for at sige, at jeg kender mange indretninger i den type hus, der fungerer rigtig godt med den rette modernisering og indretning. Men det er også for at sige at det er mange ønsker og krav, I stiller til en relativ begrænset plads i stueetagen.

Hvis I skal have god plads til opfyldelse af de forskellige krav, en familie med et lille og et større barn stiller, skal I have god plads omkring køkken og ophold, og derfor vil I få stor glæde af at flytte køkkenet og slå køkken og stue sammen på tværs af entréen. Det ekstisterende køkken indrettes til børneværelse til den store, mens den lille sover hos jer indtil videre. Legeværelse i underetagen er en fin idé.

For at understrege at huset har to ligeværdige etager, fjerner I døren til trappen og sørger for et godt lys i trapperummet, så huset hænger godt sammen vertikalt. Senere kan I så indrette soveværelser nedenunder hvor badeværelset jo er og bruge de to værelser ovenpå til ophold, legerum eller noget helt tredje.

Det bør ikke være besværligt at flytte køkkenet da vandet kan kobles på ekst installationer, men det skal der selvfølgelig en fagmand ud og give jer en pris på.

Bedste hilsener Lone