Hvordan kombineres stue og spiseplads bedst?

Hej Lone,

Så er det blevet min tur til at spørge om hjælp til indretning. Jeg er blevet ejer af en skøn lille lejlighed, hvor stue og spiseplads skal kombineres. Jeg har dog svært ved selv at vurdere, hvilken type møbler der skal bruges. Skal der være én stor eller to små sofaer, måske en sofa med chaiselong - og skal jeg vælge et firkantet eller rundt spisebord. Det eneste som ligger fast er, at væggen mellem døren til soveværelse og entréen forbliver møbleret som den er.

Vinduerne vender mod vest og går helt op til loftet og der er en dyb vindueskarm hvorunder radiatoren er "skjult", ellers er der ingen fysiske forhindringer.

I min indretning ønsker jeg intet fjernsyn, men blot spiseplads til 4 personer, og en opholdskrog, hvor også 4 personer kan hygge.

Med venlig hilsen Rikke