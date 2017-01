Hvordan indretter vi stuen så den er ideel til daglig og til gæster?

Kære Hanne,

Jeg synes ikke at man skal indrette sig efter det, der passer, når man har gæster, - og så alligevel… I jeres gamle stue, hvor du skriver at sofaen stod med ryggen til ganglinjen, lukkede fjernsynet stuen af fra resten af området, og nu er I ved at gøre det samme med køb af en lillebitte sofa og nye lænestole. Det er måske velegnede møbler til jer to i hverdagen, men ganske svært for familie og venner at føle sig lige så godt tilpas i.

I stedet for igen at samle tv-møblerne inden for det lille kvadrat, så ville jeg sprede mig mere og vælge en længere sofa, der rækker ud i rummet, så man føler sig inviteret indenfor, så snart man kommer ind i rummet i den anden ende. Det vil give flere rare siddepladser og stadig plads til de to ønskede lænestole. Så uden at blinke vil jeg sige at købet af den korte sofa på 143 cm er en fejl, og at den måske kan få et fint liv i jeres kontor i stedet for i stuen.

Du nævner Block Table som mulige sofaborde, - men det er de ikke beregnet til. De er 64 cm høje og skal derfor bruges som side - og hjørneborde til lamper osv. - ikke til kaffekopper. Der skal du finde borde, der er 45 cm i højden.

De bedste hilsener Lone