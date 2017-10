Hvordan indretter vi hyggeligt, når stuen har vinduer fra gulv til loft?

Lange gardiner, polstermøbler, løse tæpper, planter og bøger er alt sammen ting, der afhjælper akustikken i store rum med meget glas. Husk også at lydene fra alrummet forplanter sig til stuen ( og omvendt), så polster / hynder / skind på spisebordsstolene er også en god idé, ligesom store stofskærme over spisebordet er langt bedre end glas- eller metalskærme.

Gulvlange stofgardiner dæmper lydene rigtig effektivt og vil være så smukt i den store stue, men det afhænger helt af glaspartiets form og tagets udhæng. Er taghældningen ret flad, kan gardinerne godt monteres helt oppe under loftet - her vil de midterste baner så komme til at slippe gulvet jo længere I trækker dem ud til de noget højere sider. Vælger I et meget tyndt stof, vil det falde pænt og forskellen bliver næsten ikke til at se.

Er taghældningen høj dur det ikke, så her skal man se om gardinerne kan monteres på den vandrette midtersprosse. Det efterlader de øverste trekantede ruder uafskærmede, men det går an, hvis tagudhænget tager solen i den højde.