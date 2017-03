Hvordan får vi plads til flere overnattende i sommerhuset?

Kære Olsens,

Tillykke med herlighederne. Jeg har selv været så heldig at vokse op med skønne sommerdage i min mormor og morfars sommerhus i Veddinge Bakker og husker det stadig som paradis på jord. Altid udenfor, masser af jordbær og fløde og først og fremmest det der skønne driverliv og tid til leg, sove længe og hygge…

Jeres lille stue kan rumme et par gode brikse i stedet for sofa og lænestole. Det giver jer en rummelig hyggekrog og de manglende sovepladser. Vælg gode, faste boksmadrasser, så siddekomforten er iorden. I kommer til at bruge dem til siddemøbler meget mere end sovepladser, så tænk på det når I prøver madrasser.

Det giver også god støtte med en rullemadras ovenpå, og den kan I vælge et godt, kraftigt betræk til, så det fremstår som siddemøbler og ikke senge - det er vigtigt. Det kunne være vævede berbertæpper eller andet kraftigt stof. Se f. eks. hos kira-cph.dk

Det ville være super godt hvis I ofrede en tømrer til at komme og flytte kammerdøren til venstre i rummet som vist og angivet med pilen; Det vil give jer et rigtig godt og tiltrængt hjørne til en høj reol til diverse bøger, spil, strandsten, et lille musikanlæg osv.

Det er svært at finde vægplads til et tv i stuen, men et mindre stående tv på fod kan placeres imellem spisebord og havedør.

Bænken er valgt for at spare plads og spisebordet er ligeledes også kun 80 cm bredt, alt sammen for at skaffe så meget albuerum og luft som muligt.

Der vil være plads til en højtsiddende hylde over briksene, men møbler let - det gør rummet større.

Mange gode sommerferieønsker til jer.