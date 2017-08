Hej Lone

Vi er i gang med ombygning af vores dejlige sommerhus nær Skagen. Vi er nået til stuen og kan ikke rigtig overskue, hvorledes den skal indrettes (og hvilke møbler, der vil passe ind). Stuen er som tegningen viser, bortset fra at bænken, der er vist på tegningen, ikke er et must at bevare. Det har vi tænkt indtil nu, men uden den kan spisebordet måske placeres bedre.

Bortset fra de almindelige områder i en stue, vil vi også gerne have medtænkt plads til børnebørns leg og legetøj. Og et tv – måske væghængt – skal vi da også have. Den brudte signatur angiver en tremmevæg, som vi ikke umiddelbart vil undvære. Kan du hjælpe os med inspiration – også gerne forslag til passende møbler/tæpper osv?

Jette Jensen