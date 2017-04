Sådan får du plads til både spisebord, sofa og tv i den lille stue

Hej Mads.

Jeg vil allerførst foreslå at du anskaffer det hjørne-sofamodul, der i den grad mangler for at samle siddegruppen. Hjørner er altid de bedste steder at anbringe sig, så det er synd at du kun har et ”hul” i stedet for rummets bedste siddeplads…

Med hensyn til bordets størrelse i forhold til rummet, så er det et stort bord, du ønsker dig, men du kan kompensere for det ved dels at vælge et bord, der kun er 80 cm bredt og ved at skifte sofabordet ud med et par mindre runde borde, der ikke giver retning og heller ikke skarpe hjørner at skulle omkring.

Du kunne jo også se på FDBs bord C35 der måler 82 x 160 cm, hvor du kan købe tillægsplader til, så det kan blive 234 cm med to plader.

På 21 m2 giver det meget bedre mening.

Hvis du placerer din vægreol imellem vinduerne, får du væggen i forlængelse af sofaen fri til en lang lav hylde / reol med plads til billeder og fladskærm over, - fladskærmen skal på et drejebeslag i forhold til sofaen.

Bedste hilsener Lone