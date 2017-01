En ny planløsning til ændrede ønsker og behov

Kære Gitte,

Jeg har lavet to forslag til jer. Jeg er gået en lidt anden vej med rumfordelingen end hvad jeg har kunnet få ud af jeres brev, således at køkkenet er kommet i fokus, da det lyder til at være det største ønske for jer med et herligt stort familierum.

I begge forslag er jeres private værelsesafdeling ens, med et nyt stort master bedroom med masser af skabsplads, et gæsteværelse og det eksta bad.

Det badeværelse, der ligger åbenlyst i vejen imellem vindfang og køkken, foreslår jeg fjernet og bygget op væg til væg med det eksisterende badeværelse, så det er nemt at føre installationerne sammen. Entreen bliver derved bredere med god plads til ankomst og til nye garderobeskabe og en bred glasdør ind til de nye herligheder, som enten er en åben spisestue eller en åben opholdsstue. Med åben mener jeg, at gangen nu er integreret i indretningen, så den ikke opleves som spildplads.

I har således to muligheder: Enten indretter I opholdsstue i midten med en bred skydedør ind til køkkenet der kobles sammen med et stort alrum med spiseplads, lille opholdshjørne og (fælles for begge indretninger) en arbejdsplads i hjørnet mod bryggers.

Eller I indretter spisestue i midten med åben, skrå forbindelse til køkkenet og et bredt fløjdørsparti imellem køkken og opholdsstuen med ovn og arbejdshjørnet.

Køkkenet er ens indrettet i begge forslag, med blændet dør ind til den tidligere spisestue.

Det er en glimrende idé at lave døre fra midterstuen ud til haven, hvis I vælger at have spisebordet her, mens I er godt tjent med almindelige vinduer i den stue, hvor I vælger at have jeres sofaer og lænestole.

Bedste hilsener Lone